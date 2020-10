2. LIGA AFV: Mutschellen setzt Siegesserie auch gegen Gränichen fort – Roger Pfyl trifft zum Sieg

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Roger Pfyl traf in der 63. Minute zum 1:0.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Gränichen sah Sascha Salzmann (81.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Dominik Trost (36.), Matteo Muscia (53.) und Sascha Salzmann (72.). Bei Mutschellen erhielten Robin Lodi (86.) und Timon Meindl (90.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Mutschellen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Offensive 24 Tore erzielte. In der Abwehr ist Mutschellen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 13 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 1).

Mutschellen bleibt Leader: Das Team hat nach neun Spielen 21 Punkte auf dem Konto. Für Mutschellen ist es der vierte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Mutschellen daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Lenzburg. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (18.15 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Für Gränichen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 7. Gränichen hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Gränichen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Wohlen 2 (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 10. Oktober statt (19.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Telegramm: FC Gränichen - FC Mutschellen 0:1 (0:0) - ZehnderMatte, Gränichen – Tor: 63. Roger Pfyl 0:1. – Gränichen: Gecaj Alban, Füchslin Dario, Züllig Armin, Müller Florian, Salzmann Sascha, Assoussi Khaled, Trost Dominik, Muscia Matteo, Müller Tobias, Sinisterra Vente Veimar Andres, Egli Ramon. – Mutschellen: Riesen Fabian, Jungen Manuel, Furrer Stefan, Meindl Timon, Perruchoud Dylan, Giampa Luca, Huber Thierry, Pfyl Roger, Kempter Kevin, Merendino Vincenzo Luca, Groth Timon. – Verwarnungen: 36. Dominik Trost, 53. Matteo Muscia, 72. Sascha Salzmann, 86. Robin Lodi, 90. Timon Meindl – Ausschluss: 81. Sascha Salzmann.

Tabelle: 1. FC Mutschellen 9 Spiele/21 Punkte (24:13). 2. FC Fislisbach 9/17 (20:16), 3. FC Suhr 9/17 (31:17), 4. FC Niederwil 9/16 (23:19), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 8/15 (24:15), 6. FC Wettingen 8/14 (20:16), 7. FC Gränichen 10/14 (18:22), 8. FC Oftringen 9/12 (18:24), 9. FC Kölliken 9/10 (20:24), 10. FC Sarmenstorf 9/9 (18:20), 11. FC Othmarsingen 8/8 (16:30), 12. FC Wohlen 2 8/8 (15:15), 13. FC Rothrist 9/7 (13:18), 14. FC Lenzburg 8/6 (10:18), 15. FC Gontenschwil 8/5 (15:18).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2020 00:39 Uhr.