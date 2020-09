2. LIGA AFV: Last-Minute-Goal von Peter Bolliger bringt Gontenschwil Unentschieden gegen Suhr

Suhr war zweimal in Führung. Gontenschwil lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Gontenschwil in der 91. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Suhr in der 62. Minute durch Güven Polat 3:2 in Führung. Für den späten Ausgleich für Gontenschwil sorgte Peter Bolliger, der in der 91. Minute das Tor zum 3:3 erzielte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gontenschwil erhielten Oliver Emmenegger (67.) und Simon Hirt (90.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Suhr, nämlich für Samet Türkmen (19.).

Gontenschwil steht in der Tabelle neu auf Rang 13 (zuvor: 12). Das Team hat vier Punkte. Gontenschwil hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Gontenschwil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Wettingen (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 12. September statt (17.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Suhr verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 8. Das Team hat vier Punkte. Suhr hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Suhr spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Othmarsingen (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Gontenschwil - FC Suhr 3:3 (2:1) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 28. Noaim Bayazi 0:1. 35. Nikola Kolevski 1:1. 37. Vojan Cvijanovic 2:1. 46. Ahmet Ceker 2:2. 62. Güven Polat 2:3. 91. Peter Bolliger 3:3. – Gontenschwil: Schaffner David, Pingiotti Dominic, Raffa Stefano, Fischer Stefan, Bucher Tobias, Kolevski Nikola, Bolliger Dany, Hug Dominic, Bolliger Peter, Zürcher Sandro, Cvijanovic Vojan. – Suhr: Stutzer Dominik, Wernli Thomas, Furrer Henrik, Türkmen Samet, Klaus Timo, Topal Serkan, Lasic Mirza, Käser Sven, Ceker Ahmet, Bektas Davut, Bayazi Noaim. – Verwarnungen: 19. Samet Türkmen, 67. Oliver Emmenegger, 90. Simon Hirt.

Tabelle: 1. FC Niederwil 5 Spiele/13 Punkte (17:8). 2. FC Schönenwerd-Niedergösgen 5/9 (14:8), 3. FC Mutschellen 5/9 (12:7), 4. FC Wohlen 2 5/8 (11:7), 5. FC Kölliken 4/7 (11:7), 6. FC Oftringen 5/6 (6:13), 7. FC Rothrist 5/6 (10:11), 8. FC Suhr 3/4 (8:6), 9. FC Wettingen 3/4 (8:8), 10. FC Fislisbach 4/4 (8:12), 11. FC Gränichen 4/4 (7:11), 12. FC Othmarsingen 4/4 (9:14), 13. FC Gontenschwil 4/4 (10:10), 14. FC Lenzburg 2/1 (3:5), 15. FC Sarmenstorf 4/0 (3:10).

