2. LIGA AFV: Gontenschwil siegt gegen Rothrist – Teams tauschen Plätze in der Tabelle

Gontenschwil ging in der 25. Spielminute durch Vojan Cvijanovic in Führung, ehe Rothrist in der 42. Minute (Volkan Karaboga) der Ausgleich gelang. In der 46. Minute schoss Sandro Zürcher Gontenschwil mittels Elfmeter in Führung (2:1). Das letzte Tor der Partie fiel in der 81. Minute, als Marc Zahnd die Führung für Gontenschwil auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Rothrist. Bei Gontenschwil erhielten Marc Zahnd (70.) und Vojan Cvijanovic (89.) eine gelbe Karte.

Gontenschwil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Neun Punkte bedeuten Rang 13. Gontenschwil hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem siebtplatzierten FC Fislisbach kriegt es Gontenschwil im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Samstag (24. Oktober) statt (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Nach der Niederlage büsst Rothrist einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 14. Für Rothrist war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Rothrist verlor zudem erstmals zuhause.

Mit dem fünftplatzierten FC Schönenwerd-Niedergösgen kriegt es Rothrist als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 31. Oktober statt (18.15 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Gontenschwil - FC Rothrist 3:1 (2:1) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 25. Vojan Cvijanovic 1:0. 42. Volkan Karaboga 1:1. 46. Sandro Zürcher (Penalty) 2:1.81. Marc Zahnd 3:1. – Gontenschwil: Walz Kevin, Hug Dominic, Schüttel Claudio, Emmenegger Oliver, Fischer Stefan, Zahnd Marc, Meier Michael, Kolevski Nikola, Zobrist Lino, Bolliger Peter, Cvijanovic Vojan. – Rothrist: Vodola Alessandro, Hasanramaj Kastriot, Matic Stefan, Rakovan Michal, Majic Robert, Racaj Durim, Fernandes Da Silva Samuel, Popaj Lauret, Sinanovic Emir, Karaboga Volkan, Falzarano Alessio. – Verwarnungen: 46. Michal Rakovan, 58. Volkan Karaboga, 59. Fernandes Da Silva Samuel, 70. Marc Zahnd, 83. Nicola Nocita, 89. Vojan Cvijanovic.

Tabelle: 1. FC Mutschellen 11 Spiele/24 Punkte (27:17). 2. FC Wettingen 11/23 (25:16), 3. FC Niederwil 11/22 (28:21), 4. FC Suhr 10/20 (34:18), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 11/19 (32:20), 6. FC Oftringen 11/18 (24:25), 7. FC Fislisbach 10/17 (20:18), 8. FC Wohlen 2 11/14 (22:21), 9. FC Gränichen 12/14 (20:26), 10. FC Kölliken 11/13 (25:30), 11. FC Sarmenstorf 11/12 (20:23), 12. FC Othmarsingen 11/9 (19:40), 13. FC Gontenschwil 11/9 (22:24), 14. FC Rothrist 12/8 (17:26), 15. FC Lenzburg 10/6 (12:22).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.10.2020 09:39 Uhr.