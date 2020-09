2. LIGA AFV: Deutlicher Erfolg für Fislisbach gegen Kölliken

Das erste Tor der Partie erzielte Albert Marku für Kölliken. In der 50. Minute traf er zum 1:0. Christian Maier glich in der 66. Minute für Fislisbach aus. Es hiess 1:1. In der 85. Minute gelang Yannic Frei der Führungstreffer zum 2:1 für Fislisbach.

Mit seinem Tor in der 90. Minute brachte Kevin Muff Fislisbach mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Yannic Frei, der in der 93. Minute die Führung für Fislisbach auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kölliken erhielten Sasa Jakovljevic (42.) und Nico Dätwyler (81.) eine gelbe Karte. Fislisbach behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Zahlreiche Gegentore sind für Kölliken ein relativ häufiges Phänomen. Die total 21 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 13).

Fislisbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 4. Fislisbach hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Fislisbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Gränichen (Platz 6). Das Spiel findet am Dienstag (29. September) statt (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

Nach der Niederlage büsst Kölliken einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 9. Kölliken hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kölliken in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Mutschellen. Das Spiel findet am Dienstag (29. September) statt (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Kölliken - FC Fislisbach 1:4 (0:0) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 50. Albert Marku 1:0. 66. Christian Maier 1:1. 85. Yannic Frei 1:2. 90. Kevin Muff 1:3. 93. Yannic Frei 1:4. – Kölliken: Kryeziu Dardan, Scheidegger Elia, Jakovljevic Sasa, Kadrijaj Atdhe, Wälty Michael, Wiederkehr Yannik, Thaqi Ilir, Roskovic Kristijan, Dussin Dario, Peter Manuel, Marku Albert. – Fislisbach: Nussbaumer Dominic, Humitsch Manuel, Comas Justin, Bär Silvan, Hövel Lukas, Peterhans Remo, Schneider Manuel, Sartor Tiziano, Pfister Raphael, Frei Yannic, Allmann Ryan. – Verwarnungen: 42. Sasa Jakovljevic, 81. Nico Dätwyler.

Tabelle: 1. FC Mutschellen 7 Spiele/15 Punkte (20:12). 2. FC Suhr 7/14 (26:11), 3. FC Wettingen 7/13 (19:15), 4. FC Fislisbach 7/13 (16:14), 5. FC Niederwil 8/13 (21:18), 6. FC Gränichen 8/13 (16:19), 7. FC Schönenwerd-Niedergösgen 7/12 (20:13), 8. FC Oftringen 8/11 (16:22), 9. FC Kölliken 8/10 (19:21), 10. FC Wohlen 2 7/8 (14:13), 11. FC Othmarsingen 8/8 (16:30), 12. FC Lenzburg 6/6 (10:13), 13. FC Sarmenstorf 7/6 (13:17), 14. FC Rothrist 8/6 (12:17), 15. FC Gontenschwil 7/4 (13:16).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2020 00:20 Uhr.