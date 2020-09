2. LIGA AFV: Deutlicher 5:2-Erfolg für Suhr gegen Wettingen

Durch Tore von Hakan Sinani (6.) und Arigon Dulaku (13.) ging Wettingen bis in die 13. Minute mit 2:0 in Führung. Der Zwei-Tore-Vorsprung genügte aber nicht.

Dann begann die Zeit von Suhr: In der 33. Minute gelang Suhr (Sven Käser) der Anschlusstreffer (1:2).

Suhr glich in der 36. Minute durch Davut Bektas aus. Davut Bektas war es auch, der in der 59. Minute die 3:2-Führung für Suhr herstellte. Mit seinem Tor in der 77. Minute brachte Noaim Bayazi Suhr mit zwei Treffern 4:2 in Führung. Enis Yavuzcan schoss das 5:2 (95. Minute) und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Suhr für Mehmet Chupi (25.) und Noaim Bayazi (78.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wettingen, Arigon Dulaku (71.) kassierte sie.

Suhr steht mit drei Punkten auf Rang 8. Suhr spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Gontenschwil. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (5. September) (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

In der Tabelle steht Wettingen nach dem zweiten Spiel auf Rang 7 (vier Punkte). Wettingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Gontenschwil. Das Spiel findet am 12. September statt (17.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Suhr - FC Wettingen 5:2 (2:2) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 6. Hakan Sinani 0:1. 13. Arigon Dulaku 0:2. 33. Sven Käser 1:2. 36. Davut Bektas 2:2. 59. Davut Bektas 3:2. 77. Noaim Bayazi 4:2. 95. Enis Yavuzcan 5:2. – Suhr: Stutzer Dominik, Wernli Thomas, Furrer Henrik, Türkmen Samet, Klaus Timo, Chupi Mehmet, Bektas Davut, Topal Serkan, Käser Sven, Ceker Ahmet, Bayazi Noaim. – Wettingen: Bieli Colin, Agtas Kaan, Feta Alnord, Iuliano Emanuel, Markovic Luka, Sinani Hakan, Miolo Dennis, Dabic Boris, Dulaku Arigon, Caforio Davide, Aliaj Besnik. – Verwarnungen: 25. Mehmet Chupi, 71. Arigon Dulaku, 78. Noaim Bayazi.

Tabelle: 1. FC Niederwil 4 Spiele/12 Punkte (15:6). 2. FC Mutschellen 4/8 (10:5), 3. FC Schönenwerd-Niedergösgen 4/8 (12:6), 4. FC Kölliken 2/6 (8:3), 5. FC Wohlen 2 4/5 (8:7), 6. FC Rothrist 4/5 (7:8), 7. FC Wettingen 3/4 (8:8), 8. FC Suhr 2/3 (5:3), 9. FC Gränichen 2/3 (3:5), 10. FC Fislisbach 3/3 (6:10), 11. FC Othmarsingen 3/3 (7:12), 12. FC Gontenschwil 3/3 (7:7), 13. FC Lenzburg 2/1 (3:5), 14. FC Sarmenstorf 3/0 (3:7), 15. FC Oftringen 3/0 (1:11).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.

Alle Details zur 2. Liga finden Sie auf der Seite des AFV.