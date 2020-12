Soziologe Ueli Mäder im Interview: «Jetzt merken viele Fans, dass mehr Zeit haben Vorteile bringt»

Ueli Mäder, 69, emeritierter Soziologie-Professor der Universität Basel, lebt in Rheinfelden (spielte früher mit dem TV Sissach in der Handball-Nationalliga) und spielt seit Jahrzehnten Fussball beim VFR Kleinhüningen.

Was sind andere Aspekte der Entfremdung zwischen Fan und Star?

Wenn Christian Gimenez einen Gegenspieler gefoult hat, entschuldigte er sich und half ihm auf die Beine. Das sind positive Signale. Aber auch wenn sich ein Star unangenehm verhält, ständig mit dem Schiedsrichter hadert oder brutal in den Zweikampf geht, kann eine Identifikation entstehen. In diesem Fall entsteht zu wenig Entfremdung.

Früher, so will es die Legende, waren die Stars nahbarer, ist man ihnen auch mal in der Stadt über den Weg gelaufen. Zugespitzt formuliert begegnet man ihnen heute nur noch beim Goldsteak.

In der Schweiz nehme ich das anders wahr. Vor ein paar Monaten war ich im Schwimmbad in Rheinfelden. Ein Mitarbeiter wurde pensioniert und lud mich zum Umtrunk ein. Auch Murat Yakin war eingeladen und kam tatsächlich. Oder einmal war ich in Basel (im Restaurant Sternen) am Rhein und viele nervten sich über eine Strassenmusik, die etwas schräg gespielt hat. Pascal Zuberbühler sass zufällig da. Er winkte die Strassenmusiker herbei, gab ihnen einen Geldschein und klatsche demonstrativ. Und alle, die sich vorher über die Musik genervt hatten, zückten ihr Portemonnaie. Oder als ich mal zusammen mit einer Bundesrätin an einer Zürcher Theater Matinee aufgetreten bin, fragte sie mich spontan, ob ich noch etwas mit ihr trinken würde. Wir gingen dann sogar Mittagessen und der Chauffeur musste drei Stunden warten. Klar, es gibt im Fussball auch Goldsteak-Logen und eine Anhängerschaft der Exklusivität, die sich sonst auf dem Zürichberg oder im Basler Bruderholz separiert. Aber in der Schweiz sind die Wege immer noch kurz. Erst recht, wenn man mit Deutschland vergleicht. Und das freut mich sehr.