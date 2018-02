Das Wetter spielte nicht mit in Jeongseon. Starker Wind verunmöglichte die Durchführung der Männer-Abfahrt.

Dass die Abfahrt am Donnerstag durchgeführt werden kann, ist eine weitere Verschiebung notwendig. An jenem Tag war der Super-G programmiert gewesen. Er wird nun tags darauf am Freitag ausgetragen.