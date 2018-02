Die nicht mehr für einen Platz in den Halbfinals in Frage kommenden Marlene Albrecht, Manuela Siegrist, Esther Neuenschwander und Silvana Tirinzoni vom CC Aarau besserten ihre Bilanz auf 3:5 Siege auf. In der letzten Partie der Round Robin treffen sie am Mittwochmittag um 12.05 Uhr auf Japan.

Für die Däninnen mit den Schwestern Denise und Madeleine Dupont auf den Positionen 3 und 4 ist der Olympia-Wettkampf ähnlich enttäuschend verlaufen wie für die Schweizerinnen. Auch sie hatten die Chancen auf das Weiterkommen deutlich vor dem Ende der Finalrunde verspielt.