Kodaira sicherte sich Gold über die kürzeste Olympia-Distanz in 36,94 Sekunden, der besten je auf Meereshöhe erzielten Zeit. Die 31-jährige Japanerin, zuletzt im Weltcup über diese Distanz 15 Mal in Serie siegreich, war gleich um 0,34 Sekunden schneller als Lee Sang-Hwa. Die Südkoreanerin hatte über 500 m sowohl 2014 in Sotschi als auch 2010 in Vancouver triumphiert.

Bronze ging an die Tschechin Karolina Erbanova. Die Europameisterin Vanessa Herzog aus Österreich blieb als Vierte ohne Medaille - ebenso wie die erfolgsverwöhnten Niederländerinnen, die zuvor in allen vier Wettbewerben im Gangneung Oval Gold gewonnen hatten.