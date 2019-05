Turnerische Höchstleistungen gab es am vergangenen Wochenende in der Dreifachturnhalle im Gymnasium Laufen zu bestaunen, in welcher der Turnverein Breitenbach erneut erfolgreich die Kantonalen Meisterschaften im Geräteturnen als Organisator des Solothurner Turnverbandes SOTV durchführte. Die rund 650 Turnerinnen und Turner von Gross bis Klein zeigten, geprägt von Können und Anspannung, ihre turnerischen Fähigkeiten und sorgten damit für beste Unterhaltung unter dem zahlreich erschienen Publikum.

In der Königsdisziplin konnte zum wiederholten Mal Jonas Kölliker vom TV Kaufleute Solothurn den Wettkampf für sich entscheiden. Seine Leistungen waren durch den gesamten Wettkampf konstant hoch und vor allem die Darbietung am Sprung mit der Note 9.80 zementierte seinen Anspruch auf die Sieger Trophäe. Kölliker gewinnt mit satten 1.85 Pkt. Vorsprung auf Fabio Affolter (Getu Lohn-Ammannsegg) und weiteren 0.90 Pkt. auf den drittplatzierten Raphael Büttiker (Biberist aktiv!).

Etwas umstrittener ging die Entscheidung bei den Turnerinnen aus. Schlussendlich konnte sich aber Yvana Barrer vom Getu Wolfwil dank ihren beiden herausragenden Leistungen am Boden und Sprung von der starken Konkurrenz absetzen und verdient die höchste Auszeichnung im Kanton in Empfang nehmen. Die weiteren Ehrenplätze erturnten sich zwei frühere Kantonalmeisterinnen. Die Silbermedaille ging an Simone Angéloz vom TV Kaufleute Solothurn, welche sich hauchdünn vor Laura Cervi vom Getu Wolfwil platzieren konnte.

Einmal mehr zeigte sich der Turnverein Breitenbach als Organisator für solche Anlässe von seiner besten Seite. Dank grossem Einsatz aller Beteiligten konnte den Turnerinnen und Turnern sowie den Zuschauern ein grandioser Geräteturnanlass geboten werden.