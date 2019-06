Weiterhin mitten in der Interclubsaison stehen derweil die NLC-Männer des TC Froburg Trimbach. Nachdem sie sich in der Vorrunde dank drei Siegen souverän für die Aufstiegsspiele qualifizieren konnten, trafen sie dort in der ersten Runde auf die routinierte Equipe des TC Zürich. Die Trimbacher, die auch in dieser Runde auf die Unterstützung von Demian Raab (N2, 27) und Stefan Fiacan (N3, 38) zählen konnten, zeigten sich von ihrer besten Seite. Raab gewann sein Einzel erwartungsgemäss in zwei Sätzen und auch Noah Petralia (R2) auf Position fünf bekundete keinerlei Probleme.

Spannendes Duell gegen Marin

Damit wartet nun am nächsten Samstag ein richtiger Tennisleckerbissen auf die Trimbacher. Sie spielen in der zweiten Aufstiegsrunde um 14 Uhr auf der eigenen Anlage gegen Marin. Die Westschweizer sind in dieser Saison noch ungeschlagen und hegen Aufstiegsambitionen in die nächsthöhere Spielklasse, NLB. «Wer Freude am Tennis hat, in der Region Olten wohnt und am Samstag noch nichts vor hat, sollte für dieses Spiel vorbeikommen.

Das Duell gegen Marin wird eine tolle Begegnung, unsere Jungs sind topmotiviert und wir treffen auf einen Gegner, der uns alles abverlangen wird», blickt Clubpräsident Marco Meyer auf das Aufstiegsspiel der NLC-Männer des TC Froburg Trimbach voraus. Ein Vorgeschmack auf die NLA-Spiele im August, wo die erste Mannschaft des TC Froburg Trimbach seit sechs Jahren mit dabei ist. Und insbesondere eine Möglichkeit für die zweite Garde der Trimbacher Kaderspieler, sich in diesen NLC-Aufstiegsspielen von der besten Seite zu zeigen.