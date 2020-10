Keine Quarantäne nötig: Sierre kann am Samstag in Olten spielen

Der Walliser Kantonsarzt hat entschieden: Nur zwei Spieler des HC Sierre müssen sich in Quarantäne begeben, da sie am Sonntag im Bus neben Fribourg-Gastspieler Connor Hughes sassen. Der Rest der Mannschaft kann wieder normal trainieren und deshalb auch am Samstagabend (17.30 Uhr) in Olten antreten.