Und die Gäste? Die Ticino Rockets, die zum Meisterschaftsstart mit jeweils souveränen 4:2-Siegen gegen die GCK Lions und die EVZ Academy überraschten, versprühten nie einen Ansatz von Spielfreude. Lediglich Rockets-Topskorer Dario Rohrbach, der als Junior eine Mini-A-Saison beim EHC Olten absolvierte und nun bei Ambri unter Vertrag steht, sorgte hin und wieder für Furore in der Oltner Defensive. In dieser hiess es aber spätestens beim überragenden Torhüter Simon Rytz Endstation.

Die Pflichtaufgabe gegen die Ticino Rockets kann der EHC Olten mit einem äusserst soliden 7:0-Heimsieg als erledigt abhaken. Die Oltner überzeugten mit einem schnellen, gradlinigen Offensivspektakel, in welchem der EHCO durch ein lauffreudiges Rotationsspiel in der Offensive die Tessiner im Minutentakt schwindlig spielte.

Ganz allgemein scheint EHCO-Trainer Bartolone mit Ulmer, Horansky und Hohmann eine harmonierende Sturmlinie gefunden zu haben. Sie unterhielten die 2858 Zuschauer im Kleinholz in jedem Einsatz, wobei Hohmann an vorderster Front stand. Den wirbligen US-Amerikaner kamen die Gäste nie in den Griff. Auch nicht, als er spielend leicht seinem Gegenspieler Christian Stucki davonzog und nur noch mittels Notbremse gestoppt werden konnte. Den anschliessenden Penalty verwandelte Hohmann gleich selber eiskalt (36.). „Ich fühle mich von Spiel zu Spiel wohler. Und mit solch talentierten Mitspielern macht es umso mehr Spass“, sagte Hohmann, der zum Mann des Spiels gewählt wurde, nach dem Spiel.

Die Tessiner Raketen wurden ob der Überlegenheit der Oltner immer träger und brachten kaum mehr ein Bein vors andere. Der EHCO war selbst mit einem Mann weniger auf dem Feld spielbestimmend und kam so auch zu zwei Shorthander-Toren: Schirjajew auf Pass von Haas (34.) sowie Grossniklaus auf Pass von Rexha (50.) nutzten die Dominanz resolut aus.

Und so setzten Truttmann in Überzahl (53.) und Rexha (55.), dem nach einer Verletzungszeit ein starkes Comeback gelungen ist, den Schlusspunkt auf ein Meisterschaftsspiel, dessen Ausgang nie zur Diskussion stand.

Gervais und Muller verletzt

Weniger erfreulich als der solide Auftritt ist, dass der EHCO zwei neue Ausfälle zu beklagen hat: EHCO-Ausländer Bryce Gervais fehlte bereits in der Mannschaftsaufstellung. Es soll sich dabei mehr um eine Vorsichtsmassnahme handeln: Gervais bekam im Training einen Puck an die Hand, die daraufhin stark angeschwollen war. Es soll kein Bruch vorliegen, doch für eine rechtzeitige Genesung reichte es nicht. Ob Gervais für das Spiel am Dienstag auswärts in Winterthur wieder fit sein wird, erweist sich in den nächsten beiden Tagen.

Ernsthafter verletzt hat sich hingegen Stürmer Devin Muller nach einem unglücklichen Sturz in die Bande kurz nach Spielmitte. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Schulterluxation. Devin Muller droht längere Zeit auszufallen.