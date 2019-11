Erfolgreiche Titelverteidigungen der Gäuer Mannschaften

Wie in den beiden Vorjahren gingen alle drei Titel an Mannschaften von Vereinen aus dem Bezirk Gäu. So konnten am Final in Balsthal der Schützenverein Niederbuchsiten im Gewehrbereich sowohl bei den Junioren als auch bei der Elite erneut Siege feiern. Und ebenfalls konnten die Pistolenschützen des Schützenvereins Oberbuchsiten über den knappen Sieg in der Kategorie Pistole jubeln.