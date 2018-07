Beim Blick in sein Palmares fällt das Jahr 2011 auf. Mit vier Kranzfestsiegen, darunter das «Nordwestschweizerische» und der Schwarzsee, sowie vier zweiten Plätzen gewann Gisler die prestigeträchtige Jahreswertung des Schwinger-Magazins «Schlussgang».

Für landesweites Aufsehen sorgte sein Triumph 2013 am «Innerschweizerischen» in Emmen. Ebenfalls in besonderer Erinnerung bleiben für das langjährige Aushängeschild des Schwingklubs Solothurn die Bergkranz-Festsiege 2003 und 2013 auf dem Hausberg, dem Weissenstein.

Belastender Dopingfall

So sehr die Erfolge des Sennenschwingers im grünen Hemd glänzen, so belastend wirkt der Dopingfall nach dem Eidgenössischen Schwingfest 2013 in Burgdorf. Im Zuge einer Grippe muss Bruno Gisler vor dem Saisonhöhepunkt ein stimulierendes Mittel zu sich genommen haben, das unmittelbar vor einem sportlichen Einsatz nicht erlaubt ist. Bis heute sagt der Rumisberger Landwirt, dass er nichts Verbotenes getan habe.

Aufgrund der harmlosen Substanz kam der Spitzenschwinger mit einer kurzen Sperre davon. Im Herbst seiner Karriere feierte er nochmals fünf Kranzfestsiege und trat zu Beginn der Saison 2015 in die Gilde der Schwinger mit 100 und mehr Kränzen ein.

Spürbare Dreifachbelastung

Bruno Gisler war in all den Jahren als Spitzenschwinger immer zu 100 Prozent als Landwirt tätig. 2004 verliess er das Zürcher Oberland und übernahm mit seinen Eltern einen Hof in Rumisberg. Inzwischen führt er diesen selber.

Heute spürt er die Belastung mit Familie, Hof und Leistungssport parallel mehr denn je. «Das Schwingen war für mich ein guter Ausgleich neben der Arbeit», blickt er zurück. Er habe jeweils auch an Samstagen vor wichtigen Schwingfesten gearbeitet. «Dann war am Sonntag mein Motor schon warm.»

Die frühzeitige Bekanntgabe seines Rücktrittes am Weissenstein-Schwinget beflügelte den dreifachen «Eidgenossen» noch einmal. Ende Mai feierte er in Mümliswil seinen fünften Solothurner Kantonalfestsieg, eine Woche später lieferte er Nick Alpiger in Aarau Rohr nochmals einen heroischen Schlussgang, bei dem sich der junge Aargauer revanchierte. Nun wolle er den letzten Auftritt «einfach geniessen», erklärt Gisler.