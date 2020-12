Der EHC Olten und der Kampf gegen das Mittelmass

Man kann Statistiken und Zahlenspielereien gegenüber oft zurecht skeptisch eingestellt sein. In der Tat erzählen die Werte nicht immer die ganze Wahrheit. Blickt man nun nach knapp der Hälfte der Swiss-League- Qualifikation auf die verschiedenen Statistiken der zweithöchsten Spielklasse im Schweizer Eishockey, dann zeichnet sich da aber ein realistisches Bild der gezeigten Leistungen ab. Im Fall des EHC Olten wird deutlich, dass der achte Tabellenplatz (nach Punkteschnitt pro Spiel wäre man allerdings auf Rang 6.) kein Zufall ist. In vielen Bereichen ist der EHCO Mittelmass, in anderen Kategorien sogar schlecht. Unter dem Strich ist klar: Da ist enorm viel Raum zur Steigerung vorhanden. Werfen wir also einen Blick auf einen Auswahl von statistischen Auffälligkeiten.

Schüsse

Mit 33,82 Schüssen pro Spiel aufs gegnerische Tor ist der EHCO ligaweit auf Platz 6 klassiert. Top ist diesbezüglich der HC Ajoie mit über 38 Schüssen. Auch bei den Abschlüssen, die man auf das eigene Tor zulässt, belegt der EHC Olten mit 31,53 Rang 6. Klassenprimus ist hier der EHC Kloten, der lediglich deren 25,32 pro Spiel zulässt.