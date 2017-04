Mansi: «Ein Nebenjob»

Nein – es ist gewiss nicht das Jahr des Italo-Kanadiers: Am 25. Januar wurde Mansi beim EHC Olten nach nur sechs Monaten gefeuert. Nach seiner Entlassung lenkte sich der Trainer in Deutschland im Kreise von Familienangehörigen ab und liess die Seele baumeln.

Die Arbeit in Spaniens Amateureishockey wurde Mansi in Olten in vielerlei Hinsicht oft zur Last gelegt. Witze über das Mansi-Amateureishockey in Spanien fanden unter den EHCO-Fans stets grossen Anklang, was bei ihm darauf angesprochen selbstredend nie gut ankam: «Ich verstehe das nicht. Das ist ein Nebenjob, ich wiederhole: ein Ne-ben-job, den ich aus Liebe zum Sport mache», sagte er noch vor der Saison in einem grossen Interview im «Oltner Tagblatt» leicht genervt: «Es ist eine grosse Leidenschaft von mir, das Eishockey in Spanien gemeinsam mit guten Freunden weiterzuentwickeln. Ich komme ja nicht nur mit den Erfahrungen aus Spanien nach Olten, ich komme mit einer Erfahrung aus Kanada und aus der deutschen Liga DEL», sagte er damals weiter dazu.

Wie kam der Italo-Kanadier überhaupt in die abtrünnigen Gefilde des Amateureishockeys? Mansi: «Ein Freund, der mal Trainer von mir war, ist dort Headcoach. Er brauchte einen Assistenten und fragte mich an, ob ich helfen könnte. Wir treffen uns jeweils nach der Saison zu einem Trainingscamp und treten an den Weltmeisterschaften an. Es macht grossen Spass, ich liebe es.»

Er mag es wohl lieben, doch förderlich dürften die Abenteuer für den weiteren Verlauf seiner ernsthaften Trainerkarriere kaum sein.