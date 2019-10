Mit unserer Nationalmannschaft ist es wie auf Schweizer Autobahnen: Es gibt immer irgendwo eine Baustelle. Mal geht es um Spieler. Mal um Funktionäre. Mal um Strukturen. Die stetige Unruhe ist die einzige Gewissheit.

Als die Schweizer Nati im Juni 2018 zur WM in Russland aufbrach, lag viel Vorfreude in der Luft. Die Mannschaft kündigte an, Historisches zu vollbringen. Sie wollte erstmals in der Neuzeit an einem grossen Turnier den Viertelfinal erreichen.

Vier Wochen später blieb die Ernüchterung. Und damit war der Weg geebnet für die wohl hektischste Zeit der jüngeren Schweizer Fussballgeschichte. Innert 16 Monaten wurde aus dem vermeintlich so aufregenden Gebilde ein Trümmerhaufen.

Zuerst der Doppeladler und dann keine Energie mehr für das Wesentliche