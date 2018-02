Ein Sport, den fast niemand macht

Wie um alles in der Welt war es möglich, sich mit so einer Darbietung für Olympia zu qualifizieren? Der Hauptgrund liegt in der Konkurrenz, von der er es nur sehr wenig gibt. Swaney trat bei Weltcup-Veranstaltungen an, bei denen es für die ersten 30 Punkte gibt. Manchmal nahmen nicht einmal so viele Sportlerinnen teil. So wie vor Weihnachten, wo sie es deshalb in China auf Rang 13 schaffte.