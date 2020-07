Es ist eine Meisterfeier, wie sie die Schweiz noch nicht gesehen hat. In diesem speziellen Jahr 2020 ist es auch die Meisterfeier speziell. Normalerweise würden nach einer solchen Saison Tausende von Fans mit ins Wallis reisen, um ihre Helden hochleben zu lassen. Diesmal müssen die Spieler aber selber für die Musik sorgen, kurz nachdem sie erneut den Schweizer Meistertitel geholt haben. Die YB-Spieler reihen sich kurz nach Spielschluss wie für ein Klassenfoto vor der Haupttribüne auf und singen jenes Lied, dass die Fans auch gerne gesungen hätten, hätten sie gekonnt: «Fuessballschwiizermeister, Fuessballschwizermeister, BSC.» Sie schreien die Botschaft in die Walliser Nacht hinaus. Wieder hat es geklappt mit dem Titel für YB, zum dritten Mal in Folge.

Dabei ist es auch für YB keine leichte Saison gewesen. Zunächst viele Verletzte im Herbst, später die Coronapause. YB hielt den Fokus, ist gerade in der entscheidenden Schlussphase das konstantere Team als der Herausforderer aus St. Gallen. Zittern müssen die Berner aber auch bei diesem letzten Schritt zum Titel. 1:0 für YB steht es auf der Anzeigetafel, als sich die Ersatzspieler auf der Tribüne erheben. Zum einen, weil sie schon bereit sind für die Feier. Zum anderen aber auch, weil es durchaus nervöse Minuten sind. YB spielt auf den letzten Metern zum Titel ganz anders als sie auftreten möchten. Längst schlagen sie die Bälle nur noch lang, igeln sich in der eigenen Platzhälfte ein. Trainer Gerardo Seoane sollte später erklären, die Spieler hätten in der Schlussphase begonnen zu realisieren, wie nah der Titel sei.

Aber trotzdem ist die YB-Defensive für Sion nicht zu überwinden. Als der Schlusspfiff ertönt, fällt die ganze Last von den Schultern der Akteure ab. «Wir mussten am Schluss mussten wir nochmals mitleiden, aber umso grösser ist nun die Freude, dass es mit dem Titel geklappt hat. Wir geniessen alle den Moment riesig», sagt Seoane.

Die diesjährige Feier hat wenig gemein mit jener legendären von 2018, als die Young Boys sich erstmals seit 32 Jahren wieder zum Titel krönten. Damls waren alle Dämme gebrochen, bis tief in die Nacht hatten die Spieler mit Tausenden von Fans im Wankdorf-Stadion gefeiert. Diesmal sind es die Spieler selber, ihr Staff und genau sechs YB-Fans, welche die Spieler auch noch eine Weile nach Spielschluss im Stadion in Sion feiern.

In den vorangegangenen 90 Minuten hatten die Berner nicht gerade ein Meisterstück abgeliefert gegen Sion. Spielerisch überzeugt YB auch diesmal nicht, siegt aber schliesslich mit 1:0. Ähnlich wie zuletzt bei den 1:0-Erfolgen gegen Xamax und Luzern. Für einmal ist es aber nicht der 30-fache Saisontorschütze Jean-Pierre Nsame, der die Berner in Führung schiesst. Es läuft die 14. Minute als Christopher Martins alle im Stadion, insbesondere auch Sion-Keeper Kevin Fickentscher, überrascht. Aus spitzem Winkel hämmert er den Ball in die Maschen. 1:0 für YB. Es ist die frühe Führung, die eigentlich viel Sicherheit geben könnte. Zumal YB in der ersten Halbzeit das Spielgeschehen weitgehend unter Kontrolle hat. Doch Sion wehrt sich gegen die drohende Barrage. Mit viel Kampf und Leidenschaft, aber einem gewissen Manko an Kreativität versuchen die Walliser zum Ausgleich zu kommen. Damit dies nicht passiert, braucht es auch zwei, dreimal die Reflexe von David von Ballmoos im YB-Tor.

Es ist kurz vor 23 Uhr, als sich jener David von Ballmoos auf den Rasen im Tourbillon setzt. Alleine sitzt er da, nur noch einige wenige Menschen sind auf der Tribüne. Er schaut auf sein Handy, wo wohl einige Glückwunschnachrichten auf ihn warten. Plötzlich singt er für sich alleine: «Fuessballschwiizermeister, Fuessballschwiizermeister, Fuessballschwiizermeister, BSC».

St. Galler Gala, die nichts nützt