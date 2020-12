Slalom-Fahrer Daniel Yule: «An Renntagen trage ich immer die gleiche Unterwäsche»

Mit einem Monat Verzögerung und nach einer sehr langen Vorbereitungsphase starten die Slalom-Fahrer am Montag in ihre Weltcup-Saison. Seit dem letzten Winter ist Daniel Yule, 27, der erfolgreichste Schweizer Athlet in dieser Disziplin. Im vergangenen Januar hat der Skirennfahrer innert 19 Tagen dreimal gewonnen und sein Total auf vier Siege hochgeschraubt.

Sie sagen, Sie seien kein geduldiger Mensch. Dann hat Ihnen das lange Warten auf den ersten Slalom des Winters besonders zugesetzt.

Ehrlich gesagt, ja. Eine normale Vorbereitung ist schon lang genug. Dieses Jahr war es richtig lang. Auf der anderen Seite können wir Sportler uns glücklich schätzen, denn wir waren bisher wenig von Covid betroffen. Ich hoffe, es bleibt so. Deshalb will ich mich überhaupt nicht beschweren.

Schön für Sie, dass bereits am Tag nach dem Auftakt in Alta Badia in Madonna di Campiglio der zweite Slalom folgt. Dort, wo Sie vor zwei Jahren Ihren ersten Sieg errungen haben.

Ich freue mich, dass es jetzt losgeht – und vor allem auch, wie es losgeht. Zuerst innert zweier Tage die zwei Rennen in Alta Badia und in Madonna, und dann folgt der Januar, in dem es Schlag auf Schlag geht. Ich mag es, wenn ein Rennen nach dem anderen kommt. Man kommt so in den Rhythmus rein.

Der Slalom in Madonna findet auf den Tag genau zwei Jahre nach Ihrem ersten Weltcup-Sieg statt. Sind Ihnen solche Daten bekannt?

Das habe ich nicht gewusst. Ich schaue ein wenig auf solche Sachen. Aber wichtiger für mich ist das gute Gefühl, das ich bei einer Rückkehr an einen Ort habe, an den ich so schöne Erinnerungen habe.

Von Aberglaube reden Sie nicht?

Nein, abergläubisch bin ich nicht. Die Teamkollegen sehen das etwas anders, aber ich habe lediglich meine Gewohnheiten.

Was sind das konkret für Gewohnheiten?

Ich mache einige Dinge seit Jahren gleich. Zum Beispiel trage ich an einem Renntag immer die gleiche Unterwäsche. Diese und andere Gewohnheiten helfen mir, nicht unnötig Energie zu verschwenden und mich auf das Skifahren konzentrieren zu können.