Zu viel Wind: Slalom-Start in Japan verschoben

Schon der Riesenslalom am Tag zuvor, in welchem der Nidwaldner Marco Odermatt hinter dem Kroaten Filip Zubcic Zweiter geworden war, war in der japanischen Skistation Naeba teilweise vom böigen Wind beeinträchtigt worden.

In der Disziplin Slalom sind neun von zwölf Saisonrennen gefahren. In der Gesamtwertung führt der Norweger Henrik Kristoffersen mit zwei Punkten Vorsprung vor Clément Noël (552:550). Hinter dem Franzosen, der den letzten Slalom in Chamonix für sich entschieden hat, nimmt Daniel Yule mit 495 Punkten den 3. Platz ein. Der Walliser sollte in Yuzawa Naeba den Slalom mit der Startnummer 1 eröffnen. Ramon Zenhäusern erhielt die Startnummer 6 zugelost.