Bei normalem Verlauf ist Zenhäuserns WM nicht in Gefahr und sogar ein schnelles Comeback möglich. "Es besteht eine kleine Hoffnung, dass Ramon bereits am City Event in Oslo am Neujahrstag wieder am Start stehen kann. Mit Sicherheit wird man das, aber erst nach der Operation sagen können", erklärt Walter O. Frey, der Teamarzt von Swiss-Ski, im Communiqué des Verbandes.

Nicht ausgeschlossen ist aber auch eine Rennpause von rund einem Monat. Der 2-Meter-Athlet würde damit auch in Adelboden, Wengen und Kitzbühel fehlen. Die Weltmeisterschaft in Are beginnt am 5. Februar. Der Slalom, Zenhäuserns Spezialdisziplin, findet am Schlusstag am 17. Februar statt.

Zenhäusern hatte sich vor einer Woche im Training einen knöchernen Abriss des inneren Seitenbandes im linken Daumengrundgelenk zugezogen. In Saalbach und Madonna di Campiglio ist der Olympiazweite im Slalom mit einer Spezialschiene gestartet. Um Langzeitschäden zu vermeiden, ist eine Operation nun erforderlich. Diese erfolgt am Montag in der Zürcher Balgrist-Klinik.