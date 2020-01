Yule ist nun selbst zum Ausserirdischen geworden

Als Daniel Yule 2018 in Kitzbühel hinter Henrik Kristoffersen und Marcel Hirscher Rang drei belegte und zum ersten Mal in seiner Karriere im Weltcup auf das Podest steigen durfte, sagte er: "Henrik und Marcel fahren in einer anderen Welt." Yule war so etwas wie der erste Mensch hinter den Ausserirdischen.

Jetzt, zwei Jahre später, ist er selbst einer dieser Ausnahmekönner. Drei Rennen hat er in dieser Saison schon gewonnen, darunter die Klassiker in Adelboden und Wengen. Es sind Erfolge, die in den vergangenen Jahren - natürlich auch begründet durch die Dominanz von Hirscher - nur wenigen vergönnt waren.