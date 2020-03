Weltcup-Finale in Cortina ersatzlos gestrichen

Wie der italienische Verband FISI mitteilte, wurde die Absage am Freitagnachmittag vom FIS-Council an einer Telefonkonferenz beschlossen. Die FIS bestätigte den Entscheid, nachdem sie zunächst erklärt hatte, diesen erst am Samstagmorgen bekannt zu geben.

Die Rennen, die vom 18. bis 22. März in der von der Ausbreitung des Coronavirus stark betroffenen Region Venetien hätten stattfinden sollen, werden ersatzlos gestrichen. Beat Feuz und Corinne Suter stehen damit als Disziplinensieger in Abfahrt (Feuz) und Super-G (Suter) fest. Die noch ausstehenden Rennen der Frauen in Are vom 12. bis 14. März und jene der Männer vom 14./15. März in Kranjska Gora finden nach aktuellem Stand statt und werden das vorzeitige Saisonende bilden.

Der italienische Verband, das Sportministerium und die regionalen Behörden hatten eine Austragung ohne Zuschauer vorgeschlagen. Darauf wollten sich die anderen Verbände nach Angaben der FISI aber nicht einlassen. Verschiedene Medien hatten im Vorfeld der Telefonkonferenz ausserdem eine Option mit Kvitfjell und Are als Ersatzorte ins Spiel gebracht. Dies erwies sich als falsch. Eine kurzfristige Verlegung an einen anderen Ort lässt das Regelwerk nicht zu. Den Entscheidungsträgern blieben am Freitag also zwei Optionen: die erstmalige komplette Absage des Finales oder die Durchführung der Rennen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Das Gastspiel in Cortina d'Ampezzo hätte eine Generalprobe für die WM 2021 sein sollen. Italien ist das Land in Europa, das am stärksten von der Verbreitung des Coronavirus betroffen ist. Im ganzen Land gab es schon mehr als 3800 Infektionen.