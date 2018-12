Mindestens sechs Fahrerinnen dürfen aber nach dem ersten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms in Courchevel auf den Sieg hoffen. Denn ein halbes Dutzend klassierte sich innerhalb von nur 0,27 Sekunden. Unter ihnen befindet sich aber leider keine Schweizerin.

Wendy Holdener kam schon im oberen Teil weit von der Linie ab und fand danach den Rhythmus nicht mehr. 1,80 Sekunden verlor sie auf die Bestzeit, was lediglich zu Platz 18 reichte. Sechste war die Innerschweizerin im November in Killington, Siebente im Oktober in Sölden, doch in Courchevel im dritten Riesenslalom des Winters dürfte ein ähnliches Ergebnis nicht mehr möglich sein.

Wendy Holdener fuhr mit Nummer 3 bei leichtem Schneefall, der sich im Verlauf des Rennens steigerte und den hinteren Nummern keine guten Bedingungen bescherte. Lara Gut-Behrami mit Nummer 16 verlor als Zwanzigste 2,09 Sekunden, Simone Wild schaffte es mit Nummer 23 knapp in den zweiten Lauf. Die Zürcherin belegte den 28. Zwischenrang und klassierte sich unmittelbar vor der Schwyzerin Jasmina Suter, die sich mit Nummer 48 in den finalen Durchgang kämpfte.

8 Hundertstel hinter Viktoria Rebensburg teilten sich die Amerikanerin Mikaela Shiffrin, im Vorjahr Gewinnerin des Riesenslaloms in Courchevel, und die Österreicherin Stephanie Brunner Platz 2. Dahinter lauern auf den Positionen 4 bis 6 die Französin Tessa Worley, die Norwegerin Ragnhild Mowinckel und die Italienerin Federica Brignone. Worley hatte zum Saisonauftakt in Sölden gewonnen, Brignone triumphierte in Killington.