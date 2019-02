Peier zeigte zwei Flüge auf 122,5 m. Sein Karriere-Bestresultat im Weltcup, der 7. Rang im Rahmen der Vierschanzentournee in Innsbruck, verpasste er nur um eine Position. Restlos zufrieden wirkte der 23-Jährige nach den Landungen jeweils nicht. Bei einem vom Wind beeinträchtigen Springen war die Leistung selbst für die Athleten schwer einzustufen - abgesehen von den paar Pechvögeln, die von zu starken Windböen erfasst wurden.

Auch Simon Ammann staunte zunächst, als er im ersten Umgang nach seinem Flug auf 122,5 m in Führung ging, obwohl ihm die Telemark-Landung nicht nach Wunsch gelang. Der Routinier lag auf Top-Ten-Kurs, konnte seinen sechsten Zwischenrang allerdings nicht halten. Der Toggenburger wurde noch auf Position 12 durchgereicht. Ammann sprang diesen Winter bislang einmal unter die besten zehn.

Der dreifache Olympiasieger Kamil Stoch kommt auf den Grossanlass hin wieder in Bestform. Seit seinem WM-Sieg 2013 stand er auch 2014, 2015, 2017 und 2018 bei den Titelkämpfen in mindestens einem Wettkampf auf dem Podest. Der Pole siegte zum zweiten Mal in Serie und verhinderte den elften Sieg des Japaners Ryoyu Kobayashi. Vor den Weltmeisterschaften in Innsbruck und Seefeld heben die Skispringer am kommenden Wochenende noch in Willingen ab.