Ragnhild Mowinckel ist im ersten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms am Kronplatz im Südtirol überraschend die Schnellste. Die Norwegerin führt das Klassement mit knappem Vorsprung vor der Italienerin Marta Bassino und Viktoria Rebensburg an.

Die Schweizerinnen enttäuschten. Die bestklassierte Fahrerin von Swiss-Ski ist Wendy Holdener. Als Achtzehnte und einem Rückstand von 1,84 Sekunden war sie einen Hauch schneller als Mélanie Meillard. Lara Gut und Simone Wild büssten über zwei Sekunden ein. Lara Gut zeigte einmal mehr, dass ihr im Riesenslalom die Rückkehr in den Kreis der Besten nach der Knieverletzung noch immer deutlich schwerer fällt als in den Speed-Disziplinen. Simone Wild läuft es in diesem Winter ebenfalls nicht nach Wunsch. Die Selektionskriterien für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Südkorea hat die Zürcherin bei weitem noch nicht erfüllt.

Ragnhild Mowinckel liegt nach einem ersten Lauf im Weltcup erstmals in Führung. Die Bestzeit ist für die Norwegerin eine weitere Steigerung in einer Saison, in der sie stetig Fortschritte machte und so zu den Aufsteigerinnen gehört. Sie weist sowohl in Abfahrt, Super-G und Riesenslalom Klassierungen in den ersten zehn aus. Im Riesenslalom egalisierte sie Mitte Dezember in Courchevel mit Rang 4 ihr Bestergebnis in dieser Sparte.

Zu den Ausgeschiedenen gehört Mikaela Shiffrin. Für die in der Disziplinen-Wertung führende Amerikanerin war es der zweite Ausfall in Folge, nachdem sie schon am Sonntag im Super-G in Cortina d'Ampezzo nicht ins Ziel gekommen war.

Kronplatz (ITA). Weltcup-Riesenslalom der Frauen. Stand nach dem 1. Lauf: 1. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:03,24. 2. Marta Bassino (ITA) 0,08 zurück. 3. Viktoria Rebensburg (GER) 0,09. 4. Sara Hector (SWE) 0,26. 5. Federica Brignone (ITA) 0,43. 6. Estelle Alphand (FRA) 0,49. Ferner: 18. Wendy Holdener (SUI) 1,84. 20. Mélanie Meillard (SUI) 1,90. 23. Simone Wild (SUI) 2,19. 24. Lara Gut (SUI) 2,22. - Nicht für den 2. Lauf qualifiziert: 32. Vanessa Kaspar (SUI) 3,07. 33. Camille Rast (SUI) 3,12. - Ausgeschieden u. a.: Mikaela Shiffrin (USA).