Drei Jahre später ist die Diskussion aktueller den je. Dies, nachdem zahlreiche Fahrer nach dem ersten Training in Kitzbühel die Piste scharf kritisierten. So sagte Beat Feuz: «Die Sprünge gehen viel zu weit. Man kann nicht die ganze Saison sagen, die Sicherheit gehe vor, und dann setzt man uns Fahrern eine solche Strecke vor.» Waldner reagierte: «Das Problem ist, dass wir im Weltcup keine professionellen Vorfahrer haben. Wir lassen Nachwuchsathleten starten, doch das sind nur Alibi-Tests, weil das Tempo viel langsamer ist.» Der Renndirektor ist überzeugt, dass «bessere» Vorfahrer bemerkt hätten, dass an den Sprüngen nochmals gearbeitet werden muss.