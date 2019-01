Die EM-Finalistinnen Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz vom CC Aarau hielten den Final gegen die Weltmeisterinnen von 2017 lange offen und schafften im siebten von acht Ends mit dem einzigen Zweierhaus der Partie den Ausgleich. Die Kanadierinnen aus Ontario nutzten danach den Vorteil des letzten Steins für den Sieg an dem mit 75'000 Franken dotierten Turnier in North Battleford in der Provinz Saskatchewan.

Die herausragenden Siege der Schweizer Crew waren jene gegen Schweden (Anna Hasselborg) und gegen das kanadische Team aus Winnipeg (Jennifer Jones). Jones und Hasselborg sind die Olympiasiegerinnen 2014 respektive 2018. Jones ist überdies die aktuelle Weltmeisterin.