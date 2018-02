Der Solothurner musste sich mit Platz 27 begnügen, obwohl nur zwei Top-20-Athleten des Weltcups am Start waren. Hug hatte sich Ende November gleich am ersten Weltcup-Wochenende in Kuusamo mit einem 15. Rang die Startberechtigung für Pyeongchang gesichert. Seither passt nicht mehr viel zusammen.

Akito Watabe und Jan Schmid setzten derweil ihr Duell an der Spitze des Weltcup-Klassements fort. Der Japaner, der vor einer Woche auch das Seefeld-Triple für sich entschieden hatte, gewann nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Lauf in 24:14,6 Minuten klar vor dem Norweger, der 1:12,6 Minuten Rückstand aufwies. Watabe baute mit seinem fünften Saisonsieg seinen Vorsprung im Gesamtweltcup auf 60 Punkte aus.