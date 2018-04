Das gab die 28-Jährige am Donnerstag bekannt. Die Flimserin nahm je dreimal an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften teil und bestritt in 13 Saisons 66 Weltcuprennen. Ihre besten Klassierungen erreichte Meiler 2007 (Sieg im Gesamt-Europacup) und 2009/2010 (zwei Weltcup-Podestplätze, 9. Rang bei Olympia).

"Ich habe in den letzten Jahren sehr viel gelernt und freue mich nun auf Neues", erklärte Meiler, die sich nun auf das Masters-Studium konzentrieren wird. "Snowboarden werde ich weiterhin, aber einfach nicht mehr wettkampfmässig."