Der Erfolg der Skistation Rosa Khutor ist wie ein Märchen. Wenn Sion die Olympischen Spiele will, muss sich Sion fragen: Was brauchen wir nach den Spielen? Wenn die Olympia-Pläne mit den Bedürfnissen für die Zeit nach Olympia übereinstimmen, bin ich sehr zuversichtlich. Denn beim Internationalen Olympischen Komitee hat ein Umdenken stattgefunden. Das erlebe ich selbst.

Ist Ihre Kritik am Gigantismus und Ihre Arbeit als Pistenbauer für Olympia ein Widerspruch?

Ich will mich auf mein Gebiet, Ski alpin, beschränken. In der Schweiz haben wir etwa 60 grössere Skistationen. In China nur vier. Die Kernfrage lautet: Ist Skifahren, Skitourismus etwas, was der Mensch braucht? Und kann die Natur das verkraften? Wenn man auf beide Fragen mit Ja antwortet, hat das mit Gigantismus nichts zu tun.

In China bauen wir Pisten in einem Gebiet, wo in der Nähe 20 Millionen Menschen leben, wo es kalt genug ist um Schnee zu produzieren und die Menschen auch das Bedürfnis haben, im Winter raus zu gehen. Sowohl in Sotschi als auch in Südkorea oder in China ist Nachhaltigkeit ein grosses Thema. Deshalb habe ich kein schlechtes Gewissen, neue Pisten zu bauen. Denn wir bauen nicht nur schwarze Pisten für Olympia, sondern auch blaue für Anfänger.

Machen Sie sich Sorgen um das Klima?

Ich erinnere an den Winter 1964, als man den Schnee vom Brenner an die Spiele in Innsbruck transportieren musste und es in Andermatt nie schneite. Alles um uns herum ist Evolution. Das Matterhorn wird eines Tages nicht mehr da sein. Es fällt in sich zusammen.

Ich habe mal eine Nacht an der Nordwand biwakiert. Ich konnte kein Auge zu tun, weil ich ständig hörte, wie Steine runtergefallen sind. Aber da ist keiner, der die Steine wieder hoch schleppt. Die Erde war nie, wie sie heute ist. Luzern war mal unter einem Gletscher.