Zwei Wochen nach seiner makellosen Weltcup-Kür in der Pipe von Snowmass entschied sich der 31-jährige Amerikaner trotz ein paar Trainingsruns zum Verzicht.

Damit platzt das am Buttermilk Mountain das mit Spannung erwartete vorolympische Rendez-vous mit dem Schweizer Iouri Podladtchikov. Der Laax-Dominator peilt in Colorado seine erste Goldmedaille beim wichtigsten Freestyle-Happening der USA an.

White hat auf X-Games-Ebene bereits achtmal triumphiert - entsprechend haben sich seine Prioritäten verschoben. Am nächsten Samstag wird er nach Pyeongchang fliegen und in Südkorea alles unternehmen, sich für die Niederlage gegen Podladtchikov in Sotschi vor vier Jahren zu revanchieren.

Der dritten Olympia-Gold-Mission ordnet White alles unter - auch seine ehemalige Lieblings-Pipe in seiner seiner Heimat. Am 13. Februar wird er wieder auftauchen - in der Olympia-Qualifikation.