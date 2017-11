Nach ansprechendem Beginn baute der Bündner massiv ab und kam mit 1:17 Minuten Rückstand auf den Sieger Johannes Hösflot Klaebo ins Ziel. Der Norweger hatte am Freitag bereits den Sprint gewonnen und startet am Sonntag mit 38 Sekunden Vorsprung in das Verfolgungsrennen auf den Skatingski. Er dürfte die Minitour gewinnen.

Cologna wollte die Schuld für das mässige Abschneiden nicht den Beschwerden an der Achillessehne zuschieben. Das Material habe zum Schluss nachgelassen. Cologna fiel auf der letzten Schlaufe auch noch hinter Jonas Baumann zurück, der seinerseits die Top 20 ebenfalls verfehlte.