Schweizer gehören in Madonna zu den Geschlagenen

Der nach dem ersten Lauf an 2. Stelle liegende Ramon Zenhäusern fiel in den 13. Rang zurück. Noch schlimmer erging es Daniel Yule. Der Gewinner der letzten zwei Slaloms auf diesem Hang, der nach halbem Pensum als Fünfter ebenfalls noch aussichtsreich im Rennen lag, fand sich in der Schlussrangliste auf Platz 22 wieder. Tanguy Nef, der vierte Schweizer Finalist, belegte Platz 18.

Die Norweger feierten einen Doppelerfolg. Henrik Kristoffersen siegte vor dem nach dem ersten Durchgang führenden Sebastian Foss-Solevaag. Dritter wurde der Italiener Alex Vinatzer.