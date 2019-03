Die von der WM-Debütantin Kim Min-Ji angeführten Südkoreanerinnen waren von Beginn an überlegen. Als die Schweizerinnen im 5. End ihren ersten Punkt notierten, hatten die Asiatinnen schon in zwei Ends je einen Punkt gestohlen. Auch in der zweiten Spielhälfte lagen die Schweizerinnen permanent in Rückstand.

Trotz der negativen Zwischenbilanz von 2:3 Siegen ist für die EM-Zweiten Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz vom CC Aarau noch längst nichts verloren - zumal nach dem vor einem Jahr eingeführten WM-Modus sechs der 13 Teams in die Viertelfinals oder direkt in die Halbfinals gelangen.

Im Spiel vom Dienstagabend trifft die Schweiz auf das noch sieglose Lettland.