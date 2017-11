Den entscheidenden Sieg für den Vorstoss unter die besten vier Team der Europameisterschaften in St. Gallen könnten Marlene Albrecht, Esther Neuenschwander, Manuela Siegrist und Silvana Tirinzoni vom CC Aarau schon am Mittwochvormittag im Match gegen Aufsteiger Türkei einfahren. Danach würden in den Spielen gegen Schottland und Tschechien zwei weitere Chancen folgen.

Um den fünften Sieg im sechsten Spiel der Round Robin mussten die Schweizerinnen hart kämpfen. Der Match gegen Italien, dessen Skip Diana Gaspari mit einem neu zusammengesetzten Team in St. Gallen schon vier Spiele gewonnen hatte, stand lange Zeit auf des Messers Schneide. Nach einem Fehlstart - sie fingen im 2. End ein Dreierhaus ein und konnten ihrerseits in den Ends davor und danach nur je einen Punkt notieren lassen - liefen die Schweizerinnen bis nach dem 6. End einem Rückstand hinterher. Die Wende kam mit einem Viererhaus zur 7:5-Führung im 7. End.