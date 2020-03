Die Saison der Langläufer ist allerdings noch nicht beendet. Derzeit befinden sich bereits die Sprinter in Übersee. Sie werden wie geplant am Samstag und Sonntag in Quebec noch je einen Wettkampf bestreiten. Danach ist Schluss.

Die am kommenden Dienstag in Minneapolis im US-Staat Minnesota geplanten Sprintrennen der Männer und der Frauen wurden bereits 24 Stunden zuvor abgesagt.