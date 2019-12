Platz 24 für Nadine Fähndrich im Ruka-Triple

Die Mini-Tour bestand aus einem Sprint, einem 10-km-Rennen in klassischer Technik sowie einer Verfolgung über 10 km am Sonntag. In der Tageswertung der Verfolgung belegte Fähndrich den 20. Rang. Die Sprinterin Laurien van der Graaff beendete den Dreitages-Event im 36. Rang.

Therese Johaug schlug gleich zwei Fliegen auf einen Streich. Mit den Siegen in der Tour - und der Tageswertung holte sie sich ihre Weltcup-Siege Nummer 55 und 56. Die Norwegerinnen feierten mit Heidi Weng und Astrid Uhrenholdt Jacobsen einen Dreifachsieg.