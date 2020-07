Pinturault war mit Coronavirus infiziert

"Nicht nur ich, meine ganze Familie war betroffen. Frau, Vater, Bruder. Alle. Aber es war kein grosses Problem. Wir haben es durchwegs gut überstanden", sagte der Franzose im Interview mit der "Kronen Zeitung" in Österreich.

"Courchevel ist ein Tourismus-Ort. Da kommen viele Leute hin. Es läuft in Frankreich nicht viel anders ab als etwa in Ischgl. Da hat sich meine Familie wohl mit dem Virus angesteckt", sagte Pinturault weiter, der sich derzeit in Tirol auf die neue Saison vorbereitet.

Bis auf eine leichte Beeinträchtigung des Geschmackssinns habe er keine Probleme mehr. "Nein, alles ist in Ordnung. Ich habe mich gerade in Salzburg untersuchen lassen. Alles ist wieder normal, auch die Blutwerte. Ich bin gesund, das ist das Wichtigste."