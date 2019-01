Für Petrig war der 2. Rang am Crap Sogn Gion eine Premiere. Zuvor hatte die 23-Jährige im Weltcup ein 7. Platz in Kreischberg als Bestergebnis auszuweisen. Candrian schaffte es als Dritte zum insgesamt fünften Mal in der Disziplin Slopestyle auf ein Weltcup-Podest, zuletzt war ihr dies im Januar 2017 gelungen.

Die Runs gut dosieren, dieses Rezept von Candrian und Petrig ging nach den Halbfinals auch im Final gut auf. Im Gegensatz zu diversen Favoritinnen fanden sie die richtige Abstimmung zwischen Risiko und Schwierigkeit und legten bereits in ihrem jeweils ersten Finallauf den Grundstein für den Podestplatz. Petrig erhielt von der Jury für ihren ersten Run 67,60, die Flimserin Candrian 65,40 Punkte. Einzig Silje Norendal, der Norwegerin glückte in Laax der erste Weltcup-Sieg ihrer Karriere, zeigte in beiden Läufen keinen Fehler und siegte letztlich souverän mit 78,35 Punkten.