> Der Trainer aus Italien:

Petra Vlhová arbeitet mit Livio Magoni. Seit der Italiener im Frühling 2016 ihr Trainer wurde, zeigt die Leistungskurve steil nach oben. «Die Menschen in der Slowakei neigen dazu, die eigenen Leistungen nie hervorzuheben», sagt Vlhová. «Wir machen uns kleiner, als wir sind. Livio hat mir gezeigt, dass man selbstbewusst auftreten und mehr wollen darf.»

Öffentlich zu sagen, dass man nach dem Maximum strebt, ist auch in der Schweiz verpönt. Wo es hingegen in den USA, also in Shiffrins Heimat, das Normalste überhaupt ist. Mit Alois Prenn hat auch Wendy Holdener einen italienischen Trainer, der als Südtiroler aber weniger temperamentvoll ist als Magoni, der auch drei Jahre die ehemalige Weltklasse-Athletin Tina Maze betreute. So oder so hat auch Holdener in den vergangenen Jahren Selbstbewusstsein gewonnen. Und fast linear dazu wuchs der Erfolg.

> Der Alleingang:

Petra Vlhová ist mit einem Privatteam unterwegs. Anders als Mikaela Shiffrin, die den Weg mit ihrer Mutter als wichtigste Trainerin an ihrer Seite bewusst wählt, hat sie aber gar keine andere Wahl. In der Slowakei ist der Verband quasi inexistent. Ausser es geht um Geld. Für den erfolgreichen vergangenen Winter hat die slowakische Regierung eine stattliche Erfolgsprämie gesprochen und an den Verband gezahlt.

Vlhová hat 3000 Dollar erhalten. Der Rest ist abgezwackt worden. Ein Schelm, wer an Korruption denkt. 3000 Dollar für ein sechsköpfiges Privatteam, das 300 000 Dollar im Jahr kostet.

Zwei Einzelkämpferinnen

Auch Wendy Holdener war lange allein. Swiss Ski stand zwar immer hinter ihr. Und das ohne Nebenverdienste. Doch als die 24-Jährige im Weltcup debütierte, war das Schweizer Slalomteam quasi inexistent und Holdener eine Einzelkämpferin.

Cheftrainer Hans Flatscher sagt: «Das hat sie so stark gemacht, wie sie heute ist.»

Doch was wäre möglich, wenn die Schwyzerin noch heute alleine wäre oder den Weg mit Privatteam wählte? «Ich fühle mich wohl, wie es ist», sagt Holdener, die mittlerweile eine Gruppe von Schweizer Slalomtalenten anführt.