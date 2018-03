Endstation Viertelfinals im Skating-Sprint beim Weltcup-Final in Falun, Schweden. Laurien van der Graaff beklagte einen Stockbruch und schied in ihrem Lauf ebenso als Sechste aus wie Nadine Fähndrich, die bei der letzten Abfahrt hin zum Ziel zu Fall kam.

Bei den Männern hatte es am Morgen kein Schweizer in die Viertelfinals geschafft. Dario Cologna verpasste die Viertelfinals im Skating-Sprint um zweieinhalb Sekunden. In der Qualifikation in Mittelschweden resultierte für Cologna nur der 50. Platz. (SDA/sih)