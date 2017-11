Kjetil Jansrud mit einem verdienten Sieg, Alexander Kilde mit Platz 4 trotz eines groben Schnitzers. Und Aksel Lund Svindal Fünfter im zweiten Rennen des Comebacks nach Knie-Operation nach Platz 3 beim Comeback am Vortag. Ein starker Auftritt der hoch gehandelten Norweger zum Super-G-Auftakt.

Wer im Februar Olympiasieger im Super-G werden will, muss drei starke Norweger schlagen. Die Erkenntnis ist nicht neu, wurde aber bei erster Gelegenheit mit Nachdruck bestätigt.

Die "Super-Elche", so nennen sie die Österreicher ehrfürchtig, setzten ihre Dominanz in den kanadischen Rocky Mountains fort. Keiner des Trios war in den beiden Rennen vom Wochenende schlechter als Sechster. Im Super-G resultierte der inzwischen standesgemässe Sieg. Seit 2011 und dem Überraschungserfolg von Tobias Grünenfelder hatten die Nicht-Norweger in Lake Louise in dieser Disziplin das Nachsehen.

Jansrud: "Am Samstag nicht zufrieden"

Wie hoch die drei ihre Ziele ansetzen, zeigten die Reaktionen nach dem Super-G. "Am Samstag war ich nicht richtig zufrieden", sagte Jansrud da. Zur Erinnerung: In der besagten Abfahrt war er Fünfter. Zu wenig für die eigenen Ansprüche.

Währenddessen ärgerte sich Kilde über seinen 4. Platz mehr, als dass er sich freute: "Ich bin gerade etwas sauer auf mich." Tatsächlich wäre der Sieg wohl an ihn gegangen, wäre er nicht einmal weit von der Ideallinie abgekommen. Der 25-Jährige, der nun in den letzten elf Super-G zehnmal in die Top 4 gefahren ist, lag bis zum Schnitzer in Führung und verkleinerte seinen zwischenzeitlich beträchtlichen Rückstand wieder.

Und Svindal? Der war mit seiner Fahrt auf Platz 5 am Sonntag nicht glücklich, sagte: "Das war ziemlich unsauber. Ich kam nicht auf Zug und fand den Rhythmus nicht." Und fügte an: "Auf das Podest wäre ich schon gerne gekommen."