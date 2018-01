Bestklassierte der bisher gestarteten Schweizerinnen ist Wendy Holdener. Von Platz 9 aus kann die Schwyzerin ihr bisheriges Bestergebnis im Riesenslalom, Rang 6 Ende Oktober in Sölden, ins Visier nehmen. Lara Gut und Mélanie Meillard büssten über zwei Sekunden ein, Simone Wild und Michelle Gisin liegen wie die Liechtensteinerin Tina Weirather schon mehr als drei Sekunden zurück.

Mikaela Shiffrin war 86 Hundertstel schneller als die zweitplatzierte Weltmeisterin Tessa Worley aus Frankreich. Die drittplatzierte Österreicherin Stephanie Brunner büsste bereits 1,30 Sekunden auf die Amerikanerin ein. Mikaela Shiffrin peilt nach der überlegenen Bestzeit ihren bereits achten Sieg in diesem Winter an, den zweiten im Riesenslalom nach jenem von Mitte Dezember in Courchevel.

In Kranjska Gora werden an diesem Wochenende die Rennen ausgetragen, die ursprünglich in Maribor geplant waren, wegen Schneemangels aber abgesagt werden mussten. Am Sonntag steht der fünfte Slalom des Winters im Programm.

Kranjska Gora (SLO). Weltcup-Riesenslalom der Frauen. 1. Lauf. Stand nach 36 Fahrerinnen: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 55,08. 2. Tessa Worley (FRA) 0,86 zurück. 3. Stephanie Brunner (AUT) 1,30. 4. Ragnhild Wowinckel (NOR) 1,63. 5. Federica Brignone (ITA) 1,64. 6. Viktoria Rebensburg (GER) 1,67. 7. Tina Robnik (SLO) 1,68. 8. Sofia Goggia (ITA) 1,84. 9. Wendy Holdener (SUI) 1,86. Ferner: 12. Lara Gut (SUI) 2,13. 14. Petra Vlhova (SVK) 2,23. 15. Mélanie Meillard (SUI) 2,31. 24. Simone Wild (SUI) 3,13. 26. Michelle Gisin (SUI) 3,26. 27. Tina Weirather (LIE) 3,31.