Mauro Caviezel hat es wieder erwischt: Achillessehnenriss

Wie Swiss-Ski mitteilte, erlitt Caviezel die Verletzung am Mittwoch im Konditionstraining. Der 31-jährige Super-G-Disziplinensieger werde in den nächsten Tagen operiert. "Auch diese Verletzung heilt wieder, und ich setze alles daran, so schnell wie möglich wieder in Form auf die Ski zurückzukehren", wird Caviezel in der Mitteilung zitiert.

Verletzungen sind für Caviezel nichts Unbekanntes. In seiner Laufbahn hat er sich schon von schweren Verletzungen in Knie, Unterschenkel, Schulter und Hand zurückgekämpft. Seit er ab 2016 über eine längere Zeitspanne unversehrt blieb, schaffte er den Anschluss an die Weltspitze. Im letzten Winter musste er wegen einer Verletzung am Unterschenkel vorübergehend aussetzen, trotzdem gewann er die kleine Kristallkugel im Super-G.