Nach seinen fünf Goldmedaillen anlässlich der Junioren-Weltmeisterschaften Anfang Februar sicherte sich der 21-jährige Nidwaldner auf der Piste am Jakobshorn auch den Titel als nationaler Abfahrts-Meister.

"Den ersten Meistertitel bei der Elite zu gewinnen und das gleich in der Abfahrt, wo ich es am wenigsten erwartet hätte", zeigte sich auch Odermatt etwas überrascht über seinen neuerlichen Triumph, der mit 0,34 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Schwyzer Urs Kryenbühl recht komfortabel ausfiel.

Der Buochser, der Mitte März auch beim Weltcup-Finale im schwedischen Are mit Top-15-Platzierungen in Abfahrt, Super-G und Riesenslalom überzeugt hatte, stufte das Abfahrts-Gold an den nationalen Titelkämpfen als "weiteren Schritt nach vorne ein, auch im Hinblick auf nächste Saison. Dank diesem Sieg (und den besseren FIS-Punkten - Red.) werde ich in den Weltcup-Abfahrten weiter vorne starten können."