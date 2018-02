Nach dem ersten Lauf war Odermatt noch Zweiter mit 0,06 Sekunden Rückstand auf den Österreicher Fabio Gstrein. Im zweiten Lauf drehte er auf und verwies Gstrein in der Gesamtabrechnung um 0,97 Sekunden auf den 2. Rang. Dritter wurde der Bulgare Albert Popov.

Der 20-Jährige aus Buochs holte an den den Junioren-WM in Davos bereits Gold in Abfahrt, Super-G, Team- sowie der Kombination. Für die Schweiz ist es insgesamt die sechste Goldmedaille und das zehnte Edelmetall insgesamt.

Odermatt räumt im Bündnerland die goldenen Auszeichnungen ab, wie das bisher an Nachwuchs-Titelkämpfen nur einem einzigen Schweizer in ähnlichem Stil gelungen ist: Beat Feuz. Der Abfahrts-Weltmeister aus dem Emmental sicherte sich 2007 wie nun Odermatt Gold in Abfahrt, Super-G und Kombination.