Hirscher liegt einen Zehntel vor dem Deutschen Stefan Luitz und 12 Hundertstel vor dem Franzosen Alexis Pinturault. Justin Murisier liegt als bester Schweizer auf Platz 11. Der Walliser verlor 1,26 Sekunden auf die Bestzeit.

Vergangene Woche in Beaver Creek hatte Marcel Hirscher den ersten Riesenslalom des Winters gewonnen. Bereits da war offensichtlich, dass sein im Sommer erlittener Knöchelbruch kaum ein Thema mehr ist. Hirscher meisterte die Aufgabe auf der überaus steilen und dementsprechend schwierigen Piste in Val d'Isère, die durch die schlechte Sicht und den knapp neben der Ideallinie liegenden Neuschnee noch zusätzlich erschwert wurde, erneut sehr gut.

Die Gegner liegen dem österreichischen Superstar allerdings nah im Nacken. Angeführt werden sie von Stefan Luitz, der schon in Beaver Creek überrascht hatte. Dort war der Deutsche im ersten Lauf der Schnellste gewesen, ehe er dann hinter Hirscher und dem Norweger Henrik Kristoffersen noch Dritter wurde.

Die beiden Walliser Justin Murisier und Loïc Meillard waren in Beaver Creek mit den Rängen 5 und 6 so gut klassiert wie noch nie im Riesenslalom. In Val d'Isère wird wohl die Bilanz nicht mehr so gut ausfallen. Murisier verlor im ersten Durchgang 1,26 Sekunden, was ihn immerhin auf Zwischenrang 12 brachte. Meillard dagegen schied aus. Er hob bei einem Sprung zu stark ab und schaffte es nicht mehr ins nächste Tor.

Murisier liegt nur wenig vor Gino Caviezel, dem zweitbesten Schweizer. Der Bündner setzte sich mit 1,39 Sekunden Rückstand auf Platz 15. Für den zweiten Lauf qualifizierten sich zudem Elia Zurbriggen (22.) und Luca Aerni (24), dem ein besonderer Exploit gelang. Der Berner Slalom-Spezialist war mit der hohen Nummer 64 angetreten.